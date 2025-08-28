В ніч з середи на четвер в Англії відбувся жеребкування третього раунду Кубка ліги, в якому на даному етапі були присутні 15 клубів з АПЛ. Результати наводить ВВС.

Лінкольн Сіті Івана Варфоломєєва зіграє проти Челсі Михайла Мудрика, Брентфорд Єгора Ярмолюка зустрінеться з Астон Віллою, Арсенал Олександра Зінченка битиметься з Порт Вейлом, а Евертону Віталія Миколенка протистоятиме Вулверхемптон.

Жеребкування третього раунду Кубка англійської ліги

Порт Вейл – Арсенал

Суонсі Сіті – Ноттінгем Форест

Лінкольн Сіті – Челсі

Тоттенхем Хотспур – Донкастер Роверс

Брентфорд – Астон Вілла

Хаддерсфілд Таун – Манчестер Сіті

Ліверпуль – Саутгемптон

Ньюкасл Юнайтед – Бредфорд Сіті

Вулверхемптон – Евертон

Крістал Пелас – Міллуолл

Бернлі – Кардіфф Сіті

Барнслі – Брайтон

Фулхем – Кембридж Юнайтед

Рексем – Редінг

Шеффілд Уенсдей – Грімсбі Таун

Віган – Віком

Матчі цього раунду відбудуться в другій половині вересня.

