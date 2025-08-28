Жеребкування Кубка англійської ліги: четверо українців дізналися суперників – один з них зіграє проти Челсі Мудрика
Відбулося жеребкування третього раунду Кубка англійської ліги.
В ніч з середи на четвер в Англії відбувся жеребкування третього раунду Кубка ліги, в якому на даному етапі були присутні 15 клубів з АПЛ. Результати наводить ВВС.
Лінкольн Сіті Івана Варфоломєєва зіграє проти Челсі Михайла Мудрика, Брентфорд Єгора Ярмолюка зустрінеться з Астон Віллою, Арсенал Олександра Зінченка битиметься з Порт Вейлом, а Евертону Віталія Миколенка протистоятиме Вулверхемптон.
Жеребкування третього раунду Кубка англійської ліги
Порт Вейл – Арсенал
Суонсі Сіті – Ноттінгем Форест
Лінкольн Сіті – Челсі
Тоттенхем Хотспур – Донкастер Роверс
Брентфорд – Астон Вілла
Хаддерсфілд Таун – Манчестер Сіті
Ліверпуль – Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед – Бредфорд Сіті
Вулверхемптон – Евертон
Крістал Пелас – Міллуолл
Бернлі – Кардіфф Сіті
Барнслі – Брайтон
Фулхем – Кембридж Юнайтед
Рексем – Редінг
Шеффілд Уенсдей – Грімсбі Таун
Віган – Віком
Матчі цього раунду відбудуться в другій половині вересня.
