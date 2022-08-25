Сьогодні донецький Шахтар дізнається суперників у груповому раунді ЛЧ. Початок жеребкування – о 19:00 за київським часом. Ми обираємо бажаних і неприємних суперників для "гірників".

Ліга чемпіонів-2022/23: визначилися всі учасники групового етапу

Відповідно до клубного рейтингу Шахтар потрапив у третій кошик. Як наслідок, найсильніша команда минулого сезону УПЛ уникне зустрічі з дортмундською Борусією, Зальцбургом, Інтером, Наполі, Бенфікою, Спортінгом та Байєром. Розглянемо потенційних опонентів Шахтаря.

Перший кошик

Баварія, Манчестер Сіті, Реал, ПСЖ, Аякс, Порту, Айнтрахт, Мілан

Поганий варіант: Манчестер Сіті, Баварія, ПСЖ

Баварія втратила Лєвандовскі, але не стала слабшою. Юліан Нагельсманн будує ще цікавішу, ще динамічнішу, ще еластичнішу групу атаки, отримавши в розпорядження Мане. Хасан Саліхаміджіч нарешті провів вдалу трансферну кампанію з точковими підсиленнями. На старті сезону Баварія розносить нижчих за класом суперників з неналежною організацією гри. Саме таким зараз виглядає Шахтар. І взагалі, за три попередні групові етапи Ліги чемпіонів мюнхенці не виграли лише один матч.

ПСЖ змінюється. Вперше катарські шейхи взяли незіркового тренера Крістофа Гальтьє та спробували налагодити баланс в команді з допомогою Луїша Кампуша. Поки що все виглядає страшно сильно. Гальтьє презентував нову схему 3-4-1-2, в якій буде комфортно зіркам. Мессі вмикається у пресинг, Неймар у божевільній формі (7+6 за чотири матчі), Мбаппе психує, але теж не забуває забивати. Невідомо, як це працюватиме в топ-іграх, однак команди рівня Шахтаря вихоплюють по 5 м'ячів.

Манчестер Сіті занадто стабільний, аби ми сподівалися на подарунки від Пепа. Команда далеко не на піку: є питання до оборони, Холанд ще тільки адаптовується. Але завдяки системі Гвардіоли "містяни" в будь-якому стані створюють моменти та дотискають найважчі матчі – Де Брюйне не йде з поля без асисту. Сіті відпустив Стерлінга, Жезуса та Зінченка, проте глибина складу не просіла. Марез і Гріліш мріють про Лігу чемпіонів, щоб грати частіше.

Нормальний варіант: Реал, Мілан, Порту, Аякс

Реал в порядку, втрата Каземіро не катастрофічна. Але мадридські зірки часто не можуть налаштуватися на прохідні матчі Ліги чемпіонів. Позаминулої осені двічі програли Шахтарю, минулої – Вернидубу. До того ж 34-річному Бензема та 36-річному Модрічу знадобиться більше часу на відновлення в цьому сезоні. А коли відпочивати, як не проти команди Йовічевіча?

Мілан виграв довгоочікуване Скудетто, але не був найкращою командою Італії за рівнем футболу. Що й довели виступи в Лізі чемпіонів – одна перемога та останнє місце. "Россонері" продовжують поступово розвиватися, однак без Кессьє та травмованого Ібрагімовіча здобувати результати буде важче. Крім цього, лідер команди Леау на старті сезону зовсім блідий.

За весь минулий сезон Порту не програв у чемпіонаті жодного разу. Нинішній сезон "дракони" розпочали в тому ж стилі та встигли розгромити віцечемпіонський Спортінг. Порту завжди солідно виступає в групі Ліги чемпіонів і рідко губить на рівному місці очки.

Аякс знову розпродав половину стартового складу. Нічого страшного: заміни готувалися завчасно, деякі позиції підсилили новачками. Могла б насторожити зміна тренера – творець останніх успіхів Тен Хаг пішов. Однак і тут проблеми немає, адже до керма став його колишній асистент Альфред Схрьодер, який продовжує побудову команди на схожих принципах. Аякс слабший відносно себе торішнього, однак значно сильніший відносно Шахтаря.

Найкращий варіант: Айнтрахт

Найкращий варіант з відривом. Айнтрахт – єдина команда з першого кошика, з якою Шахтар може зачепитися за очки. Франкфурт виграв Лігу Європи, але фінішував у нижній частині Бундесліги. Команда перемагала Барселону на Камп Ноу, але стабільно програвала примітивним суперникам. Після трьох турів нового чемпіонату "орли" вже осіли біля зони вильоту. Айнтрахт має проблеми з позиційною атакою, а в обороні футболісти схильні до грубих індивідуальних помилок. Влітку пішов абсолютний лідер Філіп Костіч, який генерував основну загрозу чужим воротам.

Другий кошик

Ліверпуль, Челсі, Барселона, Ювентус, Атлетіко, Севілья, РБ Лейпциг, Тоттенхем

Поганий варіант: Ліверпуль, Челсі, Тоттенхем, Барселона

Всі англійські гранди в новому сезоні мають потенціал для прогресу. Так, у кожного є труднощі станом на кінець літа, але перевага в класі занадто велика. Не існує таких обставин, за яких Шахтар нав'яже Ліверпулю, Челсі чи Тоттенхему боротьбу.

Ліверпуль входить у сезон з повним лазаретом. Мане покинув клуб, у Нуньєса важко проходить адаптація, через травми розвалилися звичні зв'язки в центрі поля та на флангах, команда не в найкращих фізичних кондиціях. Втім, немає сумнівів, що Клопп з часом виправить ситуацію.

Челсі затягнув з комплектацією центру оборони після втрат Рюдігера та Крістенсена, тому теж не показує максимум у перших матчах. З трансфером умовного Фофана все має налагодитися. Нове керівництво "синіх" важко веде бізнес на ринку, однак Томас Тухель продовжує вдосконалення і шукає оригінальні рішення.

У Тоттенхема немає біди з результатами, хоча гра команди наразі не вражає. Типовий Антоніо Конте. "Шпори" підписали кілька якісних футболістів для розширення складу, що дозволить комфортно боротися на два фронти. До Перішіча, Біссума та Рішарлісона може приєднатися Маліновський. Нікуди не втік забивний Кейн.

Барселона стала головним ньюзмейкером літа – нестандартними способами знайшла гроші та провела грандіозну трансферну кампанію. Занадто грандіозну. Лєвандовскі, Рафінья, Кессьє, Крістенсен, Кунде. Останнього навіть заявити не вдається. Замість поступового оздоровлення та підсилення складу Лапорта вирішив одним махом повернути Барсу в статус претендента на півфінал/фінал ЛЧ. Як впорається Хаві – велике питання.

Нормальний варіант: Атлетіко, Ювентус, РБ Лейпциг

Дієго Сімеоне намагається віднайти обличчя Атлетіко після численних експериментів. Знову проскакують короткі розіграші та спроби підсвітити сильні сторони своїх атакувальних талантів. Виходить з перемінним успіхом, хоча Мората роззабивався, а Феліш, активно роздаючи гольові передачі, готовий вести гру команди.

Лейпциг не виграв жодного з перших 4 матчів сезону. Команда Доменіко Тедеско небезпечна у відкритому футболі, але відчуває труднощі в умовах обмеженого простору. До того ж не вдається зберігати високу інтенсивність протягом всіх 90 хвилин. Козирі саксонців – Нкунку та Вернер, які можуть самотужки вирішити епізод.

Ювентус справляє погане враження ще з товариських матчів. Важко виділити якийсь позитив у "Старої Синьйори", окрім перфомансу Ді Марії з Сассуоло. Структура позиційних атак відсутня, Влаховіч відірваний від команди... Дуже багато претензій до Макса Аллегрі. Але Ювентус непогано попрацював на ринку, взявши того ж Ді Марію та Погба – вони будуть робити різницю зі слабшими суперниками.

Найкращий варіант: Севілья

Севілья виділена від Ювентуса та Лейпцига через відсутність у складі гейм-чейнджерів рівня Ді Марії та Нкунку. Прийшов Іско, але про його можливості за останні роки всі встигли забути. Основою успіхів Севільї була надійна оборона, однак андалусійці продали пару топових центрбеків Кунде-Карлос. Подивимося, наскільки добре Мончі компенсував втрати. Та що нового в гру додасть Лопетегі, адже в минулому сезоні команда атакувала досить примітивною. Севілья погано стартувала в чемпіонаті, а в липні пропустила 6 від Арсенала.

Четвертий кошик

Рейнджерс, Динамо Загреб, Марсель, Копенгаген, Брюгге, Селтік, Вікторія Плзень, Маккабі Хайфа

Поганий варіант: Рейнджерс, Марсель, Брюгге, Селтік



Марсель солідно підсилив склад під Лігу чемпіонів, взявши низку якісних виконавців на чолі з Алексісом. На Велодромі не може бути все гаразд. Через суперечки з керівництвом влітку пішов Хорхе Сампаолі. Вболівальники холодно прийняли нового тренера. І футболісти також. Ігор Тудор мав конфлікт з Жерсоном, а Пайє посадив у запас. Капітан і найкращий гравець минулого сезону просто не підходить йому стилістично. Втім, Марсель має такий запас класу, що буде жахливим суперником з 4 кошика.



Селтік за останній рік видав величезний прогрес. Фани моляться на Анге Пастекоглу. Австралієць торік прийняв розвалену команду, яка програла 20 очок Рейнджерс, і швидко зліпив чемпіонський колектив. "Кельти" зберегли основу і заїдуть в Лігу чемпіонів зіграною командою з чітким розумінням своїх сильних сторін. Саме те, чого бракує сирому українізованому Шахтарю.

Рейнджерс дійшли до фіналу Ліги Європи, вигравши кілька дуелей в статусі аутсайдера. Команда бере своє завдяки інтенсивності, злагодженому пресингу й ефективному використанню стандартів. Такий набір козирів не дасть зганьбитися в Лізі чемпіонів, якої на Айброкс чекали 12 років. Перехід від Джеррарда до ван Бронкхорста не був ідеальним, однак Джерс зберегли стиль. Трансферне вікно видалося позитивним: клуб заробив на продажах і запросив дешевих футболістів, які відразу вписалися та почали робити результат.

Брюгге за пів року втратив двох тренерів – Клеман і Схрьодер пішли на підвищення. Новий наставник не такий досвідчений і не такий зірковий, але круто працює з молоддю. Брюгге продав головну перлину Де Кетеларе в Мілан, багаторічний лідер Ванакен може піти в АПЛ. Але клуб підтримує рівень складу грамотними трансферами на вхід: Ютгла прийшов з Барселони та забиває в кожному матчі, Мейєр витіснив у запас Соболя. Брюгге регулярно кусає фаворитів у групі ЛЧ та перевершує очікування.

Нормальний варіант: Копенгаген, Динамо Загреб

Загребське Динамо повертається в Лігу чемпіонів після двох вильотів від українських тренерів. Склад не кардинально змінився з поєдинків проти Шахтаря 3-річної давнини – кістяк формують знайомі прізвища: Ліваковіч, Періч, Адемі, Оршіч, Петковіч. А от колишніх протеже Йовічевіча з молодіжки майже немає. Ігор покинув Динамо влітку 2020-го. Відтоді команда змінила 4 тренерів і, складається врження, загальмувала в розвитку. Для головного тренера Шахтаря цей суперник мав би бути комфортним.

Копенгаген погано розпочав сезон і до кінця літа програв стільки матчів, як за весь минулий чемпіонат. Чемпіони Данії багато пропускають, є проблеми в обороні. У протистоянні з Трабзонспором скандинавам відверто пощастило – команда провела один хороший тайм за 120 хвилин. Копенгаген має толкового тренера Єсса Торупа, але у нього багато роботи.

Найкращий варіант: Вікторія Плзень, Маккабі Хайфа

Дві команди, яких не сподівалися побачити в групі Ліги чемпіонів. Дві команди, які будуть явними аутсайдерами навіть з оновленим Шахтарем. За оцінками Transfermarkt, склади Вікторії та Маккабі коштують приблизно стільки, як Матвієнко з Мудриком.

Вікторії жереб подарував приємних суперників у кваліфікації: ГІК, Шериф, Карабах. Однак і такий шлях чехи ледь-ледь пройшли – Карабах зіграв явно краще. Міхал Білек робить ставку на обережний і простий футбол. Для Плзеня буде супер взяти 1-2 очки в групі.

Успіхи Маккабі пов'язують із загальним підйомом ізраїльського футболу – молодіжка за крок від Євро, юнацька збірна взагалі вийшла у фінал Євро. Хайфа приємно здивувала, розгромивши Олімпіакос і Аполлон. Скромна команда без зірок намагається нав'язувати свій футбол і грати в контроль. Проти всіх опонентів у кваліфікації Маккабі мав перевагу за ключовими показниками.

Найгірший підсумок жеребкування для "гірників": Баварія, Ліверпуль, Шахтар, Марсель

Найкращий підсумок жеребкування для "гірників": Айнтрахт, Севілья, Шахтар, Маккабі