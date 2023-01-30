Уперше в історії турніру стадія 1/8 фіналу Кубка Німеччини буде розбита на чотири ігрові дні протягом двох тижнів.

DFB зазвичай проводить жеребкування наступного раунду в неділю після завершення останнього матчу. Але цього разу жеребкування відбудеться в неділю, 19 лютого – через 11 днів після того, як визначаться останні учасники чвертьфіналу. Про це інформує Kicker.

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Про причини такого рішення DFB не повідомляється. Уперше в історії турніру стадія 1/8 фіналу Кубка Німеччини буде розбита на чотири ігрові дні протягом двох тижнів. Чвертьфінальні матчі Кубка Німеччини будуть зіграні 4 і 5 квітня.

Нагадаємо, що головними фаворитами турніру є Баварія і Борусія Д. Мюнхенці зіграють із Майнцем, дортмундці – з Бохумом. Чинний володар Кубка РБ Лейпциг прийме на своєму полі Хоффенхайм.

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