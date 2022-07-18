В швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього відбірного раунду Ліги конференцій УЄФА-2022/23. Одразу два українські клуби отримали потенційних суперників.

Жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбулося у понеділок, 18 липня. "Футбол 24" провів текстову онлайн-трансляцію події. Україна була представлена двома клубами – Зорею та Ворсклою. Для обох жереб склався непогано.

Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛЧ – Динамо отримало одного з найкращих суперників

Можливим суперником Ворскли стане переможець пари Валмієра (Латвія) / Шкендія (Північна Македонія).

Натомість Зоря зустрінеться з переможцем пари Влазнія (Албанія) / Університатя Крайова (Румунія).

Матчі третього раунду кваліфікації ЛК пройдуть 4 та 11 серпня.

Зазначимо, що луганці стартують саме з 3-го раунду та були серед сіяних. Натомість несіяній команді Скрипника спочатку доведеться подолати 2-й раунд кваліфікації, у суперниках – шведський АІК.

У жеребкуванні взяли участь 8 переможців другого відбірного раунду Шляху чемпіонів. До них же приєднаються ще 2 команди, що вилетіли з першого кваліфікаційного раунду ЛЧ.

Основний шлях, яким рухаються Зоря та Ворскла, буде представлений 54-ма колективами: 9 нових учасників та 45 переможців другого відбірного раунду.

У разі потреби після матчу-відповіді передбачено додатковий час і серія пенальті. Переможці пар отримають право зіграти в плей-офф, жеребкування якого відбудеться 2 серпня.

Усі результати жеребкування 3-го відбіркового раунду Ліги конференцій:

Шлях чемпіонів

Група 1

Група 2