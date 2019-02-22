Жеребкування 1/8 Ліги Європи: онлайн-трансляція – як це було

Жеребкування 1/8 фіналу ЛЄ 2018/19 відбулося сьогодні о 14:00 за київським часом, у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні. Київське Динамо чекало свого наступного суперника. Онлайн-трансляцію жеребкування Ліги Європи провів "Футбол 24" у цій новині.

Зеніт з Ракицьким нарвався на Вільяреал.

Арсенал Лондон вийшов на Ренн.

Севілья зіграє проти Славія Прага.

Валенсія спробує вибити російський Краснодар.

Наполі проекзаменує Зальцбург.

Динамо Загреб вийшло на Бенфіка Лісабон.

Айнтрахт зіграє з Інтером.

Челсі проти ДИНАМО Київ! Перша пара вогонь.

Залишилось 16 команд, які мріють про фінал у Баку. Головний і традиційний розпорядник жеребкування, заступник генерального секретаря УЄФА Джорджо Маркетті вже на сцені, а це значить, що ми починаємо. Допомагатиме йому легендарний екс-воротар Севільї Андрес Палоп, посол фіналу ЛЄ-2019, який 12 років тому забивав вирішальний гол у ворота донецького Шахтаря з гри в овертаймі.

Оскільки Шахтар вилетів з єврокубків, тепер Україну представляє лише одна команда. Свого суперника Динамо отримало дуже швидко. Через те, що українські та російські клуби УЄФА продовжить розводити по різних парах, кияни автоматично потраплять в першу пару при жеребкуванні та точно не могли зіграти з Краснодаром і Зенітом Ракицького. В іншому сьогодні жереб був сліпий – без сіяних команд, відтак клуби з однієї країни можуть зіграти між собою.

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Команда Хацкевича мала шанс зустрітись з попередніми суперниками в поточному єврокубковому сезоні. Славію Прагу динамівці вибили у кваліфікації Ліги чемпіонів, а з Ренном двічі розібрались на груповому етапі Ліги Європи. Також на шляху команди Хацкевича може стати кривдник Шахтаря Айнтрахт, який виграв 7 з 8 матчів сезону в ЛЄ. Крім цього, українська команда раніше у своїй історії зустрічалась, зокрема, з Валенсією, Вільяреалом, Інтером, Наполі, Челсі, Арсеналом, Бенфікою і Динамо Загреб.

Крім Динамо Київ, своїх суперників дізнаються ще 15 команд: Севілья, Вільяреал, Валенсія (всі – Іспанія), Інтер, Наполі (обидва – Італія), Челсі, Арсенал (обидва – Англія), Зеніт, Краснодар (обидва – Росія), Зальцбург (Австрія), Динамо Загреб (Хорватія), Айнтрахт (Німеччина), Славія Прага (Чехія), Ренн (Франція) і Бенфіка (Португалія).

ROUND OF 16



?????? Arsenal

Benfica

?????? Chelsea

Dinamo Zagreb

Dynamo Kyiv

Frankfurt

Inter

Krasnodar

Napoli

Rennes

Salzburg

Sevilla

Slavia Praha

Valencia

Villarreal

Zenit #UEL | #UELdraw: Friday, 13CET pic.twitter.com/q9ncrftPj9 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 21 лютого 2019 р.

Матчі відбудуться 7 і 14 березня. Початок традиційно о 19:55 та 22:00. Команди, які випадуть при жеребкуванні першими, спочатку зіграють домашній матч, а потім поїдуть в гості.