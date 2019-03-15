Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

Сьогодні у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбудеться жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів розпочнеться о 13:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію події у цій новині.

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Хто бере участь

У процедурі жеребкування візьмуть участь вісім команд, які подолали першу стадію плей-офф:

Аякс (Нідерланди)

Барселона (Іспанія)

Ліверпуль (Англія)

Манчестер Сіті (Англія)

Манчестер Юнайтед (Англія)

Порту (Португалія)

Тоттенхем (Англія)

Ювентус (Італія)

Регламент жеребкування

Сіяних команд немає, клуби з однієї країни можуть зустрітися один з одним. Відразу після жеребкування 1/4 фіналу відбудеться жеребкування 1/2 фіналу. Отже, всі учасники знатимуть власний шлях до вирішального матчу.

Манчестер Сіті і Манчестер Юнайтед не зможуть провести домашні матчі в один день або в суміжні дні. Таким чином, якщо їхні домашні матчі випадуть на один ігровий тиждень, то відповідно до правил комітету УЄФА з клубних змагань, команда, яка фінішувала в минулому сезоні в національному чемпіонаті нижче, в даному випадку це МЮ, зіграє матч-відповідь на виїзді.

В адміністративних цілях буде визначений номінальний господар фіналу в Мадриді.

Коли відбудуться матчі 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів

9/10 квітня: 1/4 фіналу, перші матчі

16/17 квітня: 1/4 фіналу, матчі-відповіді

30 квітня/1 травня: 1/2 фіналу, перші матчі

7/8 травня: 1/2 фіналу, матчі-відповіді

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