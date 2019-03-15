Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція

Сьогодні у штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбудеться жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів розпочнеться о 13:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію події у цій новині.
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Хто бере участь
У процедурі жеребкування візьмуть участь вісім команд, які подолали першу стадію плей-офф:
Аякс (Нідерланди)
Барселона (Іспанія)
Ліверпуль (Англія)
Манчестер Сіті (Англія)
Манчестер Юнайтед (Англія)
Порту (Португалія)
Тоттенхем (Англія)
Ювентус (Італія)
Регламент жеребкування
Сіяних команд немає, клуби з однієї країни можуть зустрітися один з одним. Відразу після жеребкування 1/4 фіналу відбудеться жеребкування 1/2 фіналу. Отже, всі учасники знатимуть власний шлях до вирішального матчу.
Манчестер Сіті і Манчестер Юнайтед не зможуть провести домашні матчі в один день або в суміжні дні. Таким чином, якщо їхні домашні матчі випадуть на один ігровий тиждень, то відповідно до правил комітету УЄФА з клубних змагань, команда, яка фінішувала в минулому сезоні в національному чемпіонаті нижче, в даному випадку це МЮ, зіграє матч-відповідь на виїзді.
В адміністративних цілях буде визначений номінальний господар фіналу в Мадриді.
Коли відбудуться матчі 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів
9/10 квітня: 1/4 фіналу, перші матчі
16/17 квітня: 1/4 фіналу, матчі-відповіді
30 квітня/1 травня: 1/2 фіналу, перші матчі
7/8 травня: 1/2 фіналу, матчі-відповіді
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