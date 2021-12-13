Сьогодні, 13 грудня, у штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні відбудеться жеребкування стикових матчів Ліги конференцій 2021/22. Тарас Качараба, орендований динамівець Сідклей, а також кілька іменитих клубів чекають суперників.

Рапід Відень – Тоттенхем/Вітесс

Спарта Прага – Партизан

Селтік – Буде-Глімт

Лестер Сіті – Раннерс

Мітьюлланд – ПАОК

Фенербахче – Славія Прага

ПСВ – Маккабі Тель-Авів

Олімпік Марсель – Карабах

Лорік Цана, знаменитий екс-захисник ПСЖ, Марселя, Лаціо, Сандерленда та Галатасарая, допомагає при жеребкуванні. Фінал відбудеться на батьківщині албанця – у Тирані.

Зоря вилетіла з Ліги конференцій, але у турнірі продовжили виступ захисник збірної України та кілька команд з гучними іменами. Славія Качараби, ПАОК Сідклея, двоє кривдників луганського клубу (віденський Рапід і норвезький Буде-Глімт), а ще Лестер, Марсель, ПСВ, Селтік, Фенербахче – компанія підібралася непроста. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію жеребкування стикових матчів Ліги конференцій в цій новині (не забувайте оновлювати сторінку, починаючи з 15:00).

Результати жеребкування стикових матчів ЛЄ – Маліновський, Холанд і Вернидуб отримали суперників

Цікаво, що всі імениті фаворити опинилися серед несіяних. Секрет простий. На цій стадії змагань другі місця Ліги конференцій мають перевагу над третіми місцями Ліги Європи. Представників однієї країни розводять по різних парах. Сіяні команди матч-відповідь проводять на своєму полі. Переможці стикового раунду вийдуть на команди, що посіли перші місця у групах Ліги конференцій 2021/22. Матчі 1/16 фіналу заплановані на 17 і 24 лютого. Натомість жеребкування 1/8 відбудеться 25 лютого.

Сіяні

Буде-Глімт (NOR)

Карабах (AZE)

Маккабі Тель-Авів (ISR)

ПАОК (GRE)

Партизан (SRB)

Раннерс (DEN)

Славія (CZE)

Тоттенхем (ENG)/Вітесс (NED)

Несіяні

Лестер (ENG)

Мітьюлланд (DEN)

Марсель (FRA)

ПСВ (NED)

Рапід (AUT)

Селтік (SCO)

Спарта (CZE)

Фенербахче (TUR)