Жереб визначив, хто розсудить матчі Динамо і Шахтаря – призначення арбітрів на 25-й тур УПЛ
Комітет арбітрів Української асоціації футболу вже вдруге обрав рефері на поєдинки чергового туру чемпіонату України шляхом жеребкування.
Матчі 25-го туру УПЛ розтягнуться на три дні – з 20-го по 22 квітня включно, повідомляє офіційний сайт УАФ. На кожному з восьми поєдинків вже традиційно працюватиме система VAR.
"Футбольні сепаратисти": гендиректор Руха звинуватив український клуб в експорті молодих талантів за кордон
20 квітня
15:30 – Чорноморець – Кривбас – головний арбітр – Коваленко А. А. (Полтава), арбітр VAR – Козиряцький М. С. (Запоріжжя).
18:00 – Ворскла – Колос – головний арбітр – Блавацький Р. А. (Львів), арбітр VAR – Панчишин Д. І. (Харків).
21 квітня
13:00 – Верес – СК Дніпро-1 – головний арбітр – Заброда К. В. (Суми), арбітр VAR – Шандор О. А. (Львів).
15:30 – Олександрія – ЛНЗ – головний арбітр – Задиран С. С. (Київська обл.), арбітр VAR – Омельченко О. В. (Слов'янськ).
18:00 – Динамо – Полісся – головний арбітр – Новохатній В. В. (Черкаси), арбітр VAR – Балакін М. О. (Київська обл.).
22 квітня
13:00 – Минай – Рух – головний арбітр – Євтухов Д. Ю. (Дніпро), арбітр VAR – Деревінський О. О. (Хмельницький).
15:30 – Металіст 1925 – Оболонь – головний арбітр – Романов В. М. (Дніпро), арбітр VAR – Романюк А. М. (Івано-Франківськ).
18:00 – Шахтар – Зоря – головний арбітр – Кальонов О. О. (Івано-Франківськ), арбітр VAR – Пасхал І. Ю. (Херсон).
Суркіс у воротах, "новий Циганков" і Мотя-бомбардир – яким буде Динамо через 5 років?