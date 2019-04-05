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Женезіо зацікавив одразу 2 клуби АПЛ

13:51 305 Читать на русском
Женезіо зацікавив одразу 2 клуби АПЛ
Бруно Женезіо / Фото Olympique Lyonnais

Головний тренер Ліона Бруно Женезіо може перебратись на Туманний Альбіон.

Вест Хем та Ньюкасл зацікавлені в послугах наставника Ліона Бруно Женезіо, повідомляє RMC Sport.

Ліон продовжить контракт з головним тренером Женезіо – його відставки хотіли вболівальники клубу

Чинний контракт 52-річного фахівця з французьким клубом розрахований до завершення поточного сезону.

У Вест Хемі Женезіо може замінити Мануеля Пеллегріні, а в Ньюкаслі – легендарного іспанського тренера Рафаеля Бенітеса.

Після 30-ти турів чемпіонату Франції Ліон посідає третю сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 56 очок.

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