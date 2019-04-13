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Женезіо вирішив покинути Ліон

17:38 273 Читать на русском
Женезіо вирішив покинути Ліон
Бруно Женезіо / Фото HITC

Ліон змушений буде влітку шукати заміну чинному наставнику Бруно Женезіо.

"Уже деякий час зустрічаюсь з негативним ставленням в клубі. Це погано позначається на гравцях і на команді в цілому. У наступному сезоні я не буду очолювати Ліон. Все це було вирішено в інтересах клубу і команди. Сподіваюся, це призведе до покращення становища Ліона в останній частині сезону. Сподіваюся, команда зможе претендувати на Лігу чемпіонів.

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Коли гравці дізналися про рішення, вони підтримали мене. Деякі навіть похвалили за те, що я впорався з важкою ситуацією і з усім, що сталося", – цитує Женезіо Get French Football News.

Після 32-х турів Ліги 1 Ліон посідає третю сходинку, маючи в активі 56 очок.

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Головне Франція Бруно Женезіо Бруно Женезіо Ліон Ліон
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