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Женезіо: Ми сподівалися домогтися більшого у грі з Барселоною

12:15 46 Читать на русском
Женезіо: Ми сподівалися домогтися більшого у грі з Барселоною
Бруно Женезіо / Фото ФК Ліон

Головний тренер Ліона Бруно Женезіо прокоментував результат матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

"Ми сподівалися домогтися більшого у грі з Барселоною. У нас були для цього моменти в першому таймі. Але в другому таймі нам довелося дуже багато терпіти, а ще, на мій погляд, ми дали Барселоні створити занадто багато моментів. У нас все ще є шанси пройти далі.

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Ми дуже швидко віддавали м'яч, і це призвело до того, що нам доводилося відбивати атаку за атакою. Але ми все ще в грі після першого матчу.

Думаю, що іноді нам не вистачало технічної майстерності при контролі м'яча, особливо в другому таймі. Ми задовольнялися грою від захисту, але були сміливими.

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Я думаю, що ми могли і повинні були краще розігрувати м'яч від своєї лінії оборони і створювати супернику більше проблем", – цитує Женезіо офіційний сайт УЄФА.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЛюм'єр (Ліон)

Ліон - Барселона: Вівторок 19 лютого 2019

Ліон
Матч завершено
0 : 0
Барселона
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Теги
Барселона Барселона Ліон - Барселона Ліон Ліон Ліга чемпіонів Бруно Женезіо Бруно Женезіо
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