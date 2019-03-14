Женезіо: Геній Мессі перейшов в режим Ліги чемпіонів

Головний тренер Ліона Бруно Женезіо прокоментував виступ Ліонеля Мессі проти його команди у матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів.

"Ми знали, що багато чого залежить від Ліонеля Мессі. Він увійшов у режим Ліги чемпіонів, і довів, що він один з найкращих гравців у світі.

Барселона – Ліон – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Він геній і може робити те, що ніхто не може. Часом його неможливо зупинити", – цитує Женезіо RMC Sport.

Нагадаємо, що Барселона знищила Ліон (5:1), а Ліонель Мессі відзначився дублем і двома гольовими передачами.

Барселона на класі розгромила Ліон і стала єдиним іспанським клубом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів