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Женезіо: Геній Мессі перейшов в режим Ліги чемпіонів

09:28 519 Читать на русском
Женезіо: Геній Мессі перейшов в режим Ліги чемпіонів
Ліонель Мессі / Reuters

Головний тренер Ліона Бруно Женезіо прокоментував виступ Ліонеля Мессі проти його команди у матчі-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів.

18’ Ліонель Мессі
31’ Філіппе Коутінью
78’ Ліонель Мессі
81’ Жерар Піке
86’ Усман Дембеле
 
Люка Тусар 59’

"Ми знали, що багато чого залежить від Ліонеля Мессі. Він увійшов у режим Ліги чемпіонів, і довів, що він один з найкращих гравців у світі.

Барселона – Ліон – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Він геній і може робити те, що ніхто не може. Часом його неможливо зупинити", – цитує Женезіо RMC Sport.

Нагадаємо, що Барселона знищила Ліон (5:1), а Ліонель Мессі відзначився дублем і двома гольовими передачами.

Барселона на класі розгромила Ліон і стала єдиним іспанським клубом в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

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