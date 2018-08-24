Женезіо: Фекір засмучений, що не зміг перейти у свій улюблений клуб – Ліверпуль

Наставник Ліона Бруно Женезіо напередодні матчу проти Страсбура розповів про становище нападника команди Набіля Фекіра.

"Таку ситуацію завжди нелегко прийняти. Набіль був близький до переходу в улюблений клуб. Він хотів вийти на новий рівень і дати поштовх своїй кар'єрі. Але цей трансфер міг вплинути на нього і з негативного боку.

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Зараз він грає за Ліон – сильний клуб, який виступає в Лізі чемпіонів. Цей сезон може стати дуже важливим для Набіля. Я не бачив ніяких ознак або натяків, які б змусили мене думати, що він не зможе виконувати свою колишню роль.

Набіл Фекір готовий взяти участь в матчі і відіграти, як мінімум одну годину на високому рівні. Ми зробили все правильно, вирішивши не поспішати в цій ситуації. Навіть якби Набіль перебував з нами з самого початку сезону, він все одно не був би готовий фізично", – цитує Женезіо Sky Sports.

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