Женезіо – про план гри проти Мессі: Нам потрібно ідеально розрахувати ризики

Головний тренер французького Ліона Бруно Женезіо розповів про підготовку до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти іспанської Барселони.

"Ми повинні грати в свій футбол, грати вільно. Ми знаємо, що нам буде складно проти однієї з найкращих команд у світі. Але ми знаємо, що здатні досягнути всього, адже ми вже робили це.

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Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб порадувати вболівальників, які приїхали сюди великою групою. Ми повинні довести, що перебуваємо на своєму законному місці. Нам потрібно відштовхнутися від гри, яку ми показали в гостях із Манчестер Сіті.

Результат Аякса додає нам сил. Багато залежить від Мессі. Ми розробимо такий план гри, щоб зменшити його вплив. Але нам потрібно ідеально розрахувати ризики. Я сумніваюсь, що цей матч закінчиться 0:0. Нам потрібно забити, а ще бути готовими терпіти на полі", – наводить слова Женезіо офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що матч Барселона – Ліон відбудеться у середу, 13 березня. Початок поєдинку о 22:00. Перша зустріч завершилася нульовою нічиєю.