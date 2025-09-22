Погонь та Лехія влаштували справжнє двостороннє побоїще у матчі 9-го туру чемпіонату Польщі (3:4). Рахунок та огляд матчу – на "Футбол 24".

Екстракляса, 9-й тур

Погонь – Лехія – 3:4

Голи: Молнар, 24; Джувара, 39; Улвестад, 90+8 (пен.) – Мена, 29; Желізко, 53; Лонсар, 78 (авт.); Сезоненко, 90+4

Нереалізований пенальті: Капіч, 68

На цей матч у старті Лехії вийшли три українці – Вʼюнник, Желізко та Дячук. Матч перетворився на справжню перестрілку: уже в першому таймі було забито три голи, і Лехія пішла на перерву, програючи 1:2.

У другому таймі гості виправили становище, і не обійшлося без допомоги одного з українців. Желізко відразу після перерви зрівняв рахунок – все в стилі Івана: чудовий удар із-за меж штрафного прямо в ціль!

Далі був нереалізований пенальті Капіча, але за 10 хвилин Лонсар виправив помилку партнера. У компенсований час Лехія забила ще один гол, проте суперники українців отримали право на пенальті. Його реалізували, але Лехія здобула перемогу з рахунком 4:3.

