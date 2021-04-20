"Чи часто я пив з Рикуном? Одного разу вистачило. Двадцяти хвилин. Рікі на кожному тренуванні діставав Едмара: "Хочу напитися з Жажою".

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Я був не проти, але поцікавився у Едмара, як ми будемо спілкуватися, якщо Ріки ні бум-бум англійською? Рікі це мало цікавило. "Ми не будемо говорити, ми будемо пити", – передав він через Едмара. Окей. Я купив віскі. Покликав Рікі до себе. Починаємо процес, він навіть трохи заговорив англійською. Якісь базові речі про футбол, атаки, передачі.

Так, як він п'є віскі, в Бразилії не п'ють. Рікі робить залпом три ковтки і потім запиває кока-колою. Коротше, минуло хвилин десять і Рікі вже в зюзю. Починає буянити. Я дзвоню Вадиму Комардіну (екс-начальнику селекції Металіста) і прошу його забрати. Весь цей процес тривав двадцять хвилин. Рікі не лише божественно грав, але й пив з натхненням", – розповів Жажа в інтерв'ю Валерію Пригорницькому.

Нагадаємо, Металіст купив Жажу у Хетафе за 500 тисяч євро у 2008 році, а продав за 4,2 млн у Трабзонспор в 2010-му. У 2013-му харків'яни повернули Коельо з Аль Ахлі за 2,5 млн, а у 2015-му спровадили в китайський Ліфань за 2 млн. Загалом Жажа зіграв за Металіст 99 матчів у всіх турнірах і забив 43 м'ячі.

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