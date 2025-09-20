Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім став об’єктом глузувань після жахливого старту сезону. Попри критику Аморім уперто дотримується своєї тактичної схеми 3-4-3. Результати команди разом із тактикою Аморіма викликають серйозні сумніви щодо його майбутнього на Олд Траффорд.

Аморіму поставили жорсткий ультиматум у Манчестер Юнайтед – стало відомо, що вимагає Реткліфф

Відома ірландська букмекерська компанія Paddy Power скористалась моментом і запустила автобус із написом "Єдина 3-4-3, яка працює в Манчестері", натякаючи на провали наставника з його улюбленою тактичною схемою.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед програв дербі Манчестер Сіті 0:3 на Етіхаді та вилетів із Кубка ліги, поступившись скромному Грімсбі з четвертого дивізіону. Загалом у перших чотирьох турах Прем’єр-ліги команда здобула лише одну перемогу – 3:2 над Бернлі, зіграла внічию з Фулхемом і зазнала поразки від Арсенала.

Попереду на Манчестер Юнайтед чекає ще одне серйозне випробування – матч проти Челсі. Команда Енцо Марески стартувала без поразок у Прем’єр-лізі (дві перемоги та дві нічиї), тож Аморім буде змушений шукати способи, аби уникнути подальшого тиску та врятувати свою репутацію.

Spotted in Manchester…



18+ GambleAware pic.twitter.com/3heHKSttx7 — Paddy Power (@paddypower) September 19, 2025

Манчестер Сіті розбив Юнайтед в дербі – дебют Доннарумми, Холанд оформив дубль і видав фантастичний промах