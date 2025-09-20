Жарти над Аморімом вийшли на новий рівень – букмекери висміяли Манчестер Юнайтед у незвичний спосіб
Відомий букмекер Paddy Power оригінально висміяв тактику Рубена Аморіма.
Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім став об’єктом глузувань після жахливого старту сезону. Попри критику Аморім уперто дотримується своєї тактичної схеми 3-4-3. Результати команди разом із тактикою Аморіма викликають серйозні сумніви щодо його майбутнього на Олд Траффорд.
Відома ірландська букмекерська компанія Paddy Power скористалась моментом і запустила автобус із написом "Єдина 3-4-3, яка працює в Манчестері", натякаючи на провали наставника з його улюбленою тактичною схемою.
Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед програв дербі Манчестер Сіті 0:3 на Етіхаді та вилетів із Кубка ліги, поступившись скромному Грімсбі з четвертого дивізіону. Загалом у перших чотирьох турах Прем’єр-ліги команда здобула лише одну перемогу – 3:2 над Бернлі, зіграла внічию з Фулхемом і зазнала поразки від Арсенала.
Попереду на Манчестер Юнайтед чекає ще одне серйозне випробування – матч проти Челсі. Команда Енцо Марески стартувала без поразок у Прем’єр-лізі (дві перемоги та дві нічиї), тож Аморім буде змушений шукати способи, аби уникнути подальшого тиску та врятувати свою репутацію.
