Жардім може замінити Анрі в Монако, – Sky Sports

Леонарду Жардім може повернутися на посаду головного тренера Монако. Португалець повинен замінити в княжому клубі Тьєррі Анрі.

Керівництво Монако веде перемовини зі своїм колишнім тренером, повідомляє Sky Sports.

Монако відсторонив Анрі з посади головного тренера

Жардім починав сезон 2018/19 на чолі "червоно-білих", але був звільнений у жовтні через незадовільні результати. Фахівець працював із монегасками з 2014 року й сенсаційно здобув чемпіонський титул у сезоні 2016/17 і дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів у тому ж сезоні.

У четвер боси княжого клубу тимчасово відсторонили від своїх обов'язків головного тренера Монако Тьєррі Анрі. Оглядачі прогнозують, що чемпіона світу-1998 відправлять у відставку.

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