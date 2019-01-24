toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЧЕЛСІ - ТОТТЕНХЕМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА

Жардім може замінити Анрі в Монако, – Sky Sports

21:56 1068 Читать на русском
Жардім може замінити Анрі в Монако, – Sky Sports
Леонарду Жардім / AFP

Леонарду Жардім може повернутися на посаду головного тренера Монако. Португалець повинен замінити в княжому клубі Тьєррі Анрі.

Керівництво Монако веде перемовини зі своїм колишнім тренером, повідомляє Sky Sports.

Монако відсторонив Анрі з посади головного тренера

Жардім починав сезон 2018/19 на чолі "червоно-білих", але був звільнений у жовтні через незадовільні результати. Фахівець працював із монегасками з 2014 року й сенсаційно здобув чемпіонський титул у сезоні 2016/17 і дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів у тому ж сезоні.

У четвер боси княжого клубу тимчасово відсторонили від своїх обов'язків головного тренера Монако Тьєррі Анрі. Оглядачі прогнозують, що чемпіона світу-1998 відправлять у відставку.

Зідан, Моурінью, Венгер та інші найгучніші тренерські відставки 2018 року

Теги
Франція Монако Монако Леонарду Жардім Леонарду Жардім Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
20
хв
Арсенал
21:55
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук