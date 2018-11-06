Жардім – один із кандидатів на посаду головного тренера Реала

Екс-тренер Монако Леонарду Жардім може найближчим часом очолити "вершкових".

Реал розглядає можливість призначення 44-річного португальського фахівця на тренерський місток команди, повідомляє ESPN, посилаючись на джерела близькі до Жардіма.

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Видання також стверджує, що у шорт-листі Переса є головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно, екс-наставник Челсі Антоніо Конте і Роберто Мартінес. Однак Почеттіно сьогодні відмовив Реалу і хоче залишитись на чолі "шпор", а керманич збірної Бельгії Мартінес нещодавно відмовився коментувати чутки щодо потенційноого призначення на пост головного тренера королівського клубу.

Реал повинен визначитись з наставником вже найближчим часом, адже за регламентом Ла Ліги Соларі не може залишитись біля керма команди після міжнародної перерви. "Вершкові" або повинні офіційно оголисити, що Соларі буде керувати командою до кінця поточного сензону, або призначити нового головного тренера.

Нагадаємо, Реал звільнив Хулена Лопетегі після поразки від Барселони (1:5). Виконувачем обов’язків головного тренера став Сантьянго Соларі.

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