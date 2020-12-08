Зеніт приймав дортмундську Борусію в рамках 6-го туру групового етапу ЛЧ. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Зеніт несподівано відкрив рахунок у зустрічі вже на 16-й хвилині і тривалий час росіяни були попереду.

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Вже у другому таймі "джмелі" оговтались і вирівняли становище, завдяки влучному удару Піщека. А вже через 10 хвилин Вітсель святкував взяття воріт, спокійно пробивши з лінії штрафного майданчика.

Зеніт лише з одним заліковим балом прощається з єврокубками у нинішньому сезоні, а Борусія Д очікує на жеребкування плей-офф ЛЧ.

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