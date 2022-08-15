Поєдинок Фіорентина – Кремонезе (3:2) в першому турі чемпіонату Італії 2022/23 став дуже насиченим.

"Фіалки" вирвали перемогу на останніх секундах гри. Антигероєм у складі новачка Серії А став воротар Іонуц Раду. Кіпер Кремонезе кілька разів рятував команду, але підвів у ключовий момент.

Рома перемогла Салернітану, Спеція без Коваленка здолала Емполі, Додо допоміг Фіорентині вкрасти очки у Кремонезе

Після навісу Роландо Мандрагори румунський кіпер припустився жахливої помилки. Раду зловив м'яч, але не втримався на ногах і впав з ним у ворота. Фейл воротаря позбавив Кремонезе першого набраного балу в еліті.

Права на Раду належать Інтеру, а за Кремонезе він грає на правах оренди. У минулому сезоні ляп воротаря фактично позбавив "нерадзуррі" чемпіонства – у матчі з Болоньєю за кілька турів до фінішу румун "привіз" гол у власні ворота та залишив Мілан лідером.

До слова, візаві Іонуца Раду – П'єрлуїджі Голліні – у цьому матчі теж "відзначився". Кремонезе зрівняв рахунок прямим ударом з кутового – голкіпер, орендований у Аталанти, явно не чекав такого удару і вибив м'яч вже після того, як він перетнув лінію воріт.