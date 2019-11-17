Жахливий ляп Шуста у відеоогляді матчу Інгулець – МФК Металург – 3:2

Інгулець здобув вольову перемогу над МФК Металург у матчі 18-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги.

Перша ліга, 18-й тур

Інгулець – МФК Металург – 3:2

Голи: Сітчінава, 61, Кучеренко, 69, Ковальов, 90+2 – Разуваєв, 45+1, Могильний, 85

Перша ліга: Волинь перемогла Прикарпаття та вийшла в лідери турніру, Минай та Чорноморець обмінялись голами

Відкрити рахунок командам вдалося лише у компенсований до першого тайму час. Разуваєв наважився на удар з далекої відстані, м'яч летів по центу прямо в руки голкіперу, але Богдан Шуст примудрився пропустити його у ворота.

В другому таймі Інгулець зумів перевернути перебіг зустрічі і вирвати перемогу незадовго до фінального свистка. Після цього туру команда з Петрового всього на три очки відстає від першої сходинки, на якій розташувалася Волинь.