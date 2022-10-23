Тоттенхем поступився Ньюкаслу в рамках 13-го туру АПЛ 2022/23. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

На фоні чуток про бажання Антоніо Конте залишити свою роботу в Лондоні результати Тоттенхема стають все гіршими. Поразка від Ньюкасла виявилася другою поспіль і третьою за останні 5 матчів.

Ньюкасл переміг Тоттенхем і піднявся в зону ЛЧ, Астон Вілла влаштувала розгром у першому матчі після відставки Джеррарда

Сьогодні Ньюкаслу дуже допоміг Уго Льоріс. Капітан Тоттенхема фактично привіз перший гол у свої ворота. Друга результативна атака "сорок" також почалася з помилки французького голкіпера. Лондонці зуміли відіграти лише один м'яч. Завдяки цій перемозі Ньюкасл бодай тимчасово піднявся у зону Ліги чемпіонів.