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Жахливий фейл капітана і курйозний гол Лаутаро у відеоогляді матчу Інтер – Торіно – 3:1

08:54 - Читать на русском
Жахливий фейл капітана і курйозний гол Лаутаро у відеоогляді матчу Інтер – Торіно – 3:1
Інтер – Торіно – 3:1

Інтер на власному полі обіграв Торіно в рамках 32-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Інтер – Торіно на сайті "Футбол 24".

49’ Ешлі Янґ
51’ Дієго Годін
61’ Лаутаро Мартінес
 
Андреа Белотті 17’
17’ Андреа Белотті
49’ Ешлі Янґ
51’ Дієго Годін
61’ Лаутаро Мартінес

Інтер несподівано пропустив першим. Жахливого фейлу припустився Самір Хандановіч. Капітан "нерадзуррі" не втримав м'яч у руках, а Белотті такого не пробачає. Однак у другому таймі господарі змінили перебіг зустрічі, забивши тричі. Відзначимо м'яч Лаутаро, який вийшов дещо курйозним через рикошет від суперника.

Інтер попри дикий ляп голкіпера здобув вольову перемогу над Торіно і потіснив Аталанту з призової трійки Серії А

Завдяки цій перемозі Інтер набрав 68 очок і піднявся на друге місце, обігнавши Лаціо за додатковими показниками та на один пункт випередивши Аталанту, яка опустилася на четверту сходинку. У Торіно залишилося 34 очки та 16-та позиція.

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Відеоновини Італія Інтер - Торіно Самір Самір Хандановіч Інтер Інтер Торіно Торіно
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