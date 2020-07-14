Жахливий фейл капітана і курйозний гол Лаутаро у відеоогляді матчу Інтер – Торіно – 3:1

Інтер на власному полі обіграв Торіно в рамках 32-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу Інтер – Торіно на сайті "Футбол 24".

Інтер несподівано пропустив першим. Жахливого фейлу припустився Самір Хандановіч. Капітан "нерадзуррі" не втримав м'яч у руках, а Белотті такого не пробачає. Однак у другому таймі господарі змінили перебіг зустрічі, забивши тричі. Відзначимо м'яч Лаутаро, який вийшов дещо курйозним через рикошет від суперника.

Інтер попри дикий ляп голкіпера здобув вольову перемогу над Торіно і потіснив Аталанту з призової трійки Серії А

Завдяки цій перемозі Інтер набрав 68 очок і піднявся на друге місце, обігнавши Лаціо за додатковими показниками та на один пункт випередивши Аталанту, яка опустилася на четверту сходинку. У Торіно залишилося 34 очки та 16-та позиція.