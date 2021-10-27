Челсі переміг Саутгемптон у матчі 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

В основний час команди обмінялися голами Хаверца і Адамса. Хавбек Челсі замкнув подачу кутового, а форвард Саутгемптона підчатував вдалий відскок після сейва Кепи.

Челсі дотиснув Саутгемптон у серії пенальті, Арсенал на класі здолав Лідс: Кубок англійської ліги

Доля путівки до чвертьфіналу вирішилася в серії пенальті. Маунт і Волкот провалили другі спроби своїх команд, але поховав "святих" Вільям Смолбоун. 21-річний хавбек запустив м'яч високо над воротами, нагадавши фіаско Девіда Бекхема часів Євро-2004. Челсі переміг в лотереї і пройшов до наступної стадії.