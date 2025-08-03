Воротар єгипетського Ваді Дегла Мохамед Абу ель Нага, більш відомий як Бонга, пішов із життя після важкої хвороби.

Сумна звістка з Єгипту – на 37-му році життя помер воротар Мохамед Абу ель Нага, якого всі знали під прізвиськом Бонга. Протягом кількох днів він перебував у комі через важке ураження печінки, але організм не витримав.

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Як повідомляє footboom1, Бонга був ключовою фігурою у складі Ваді Дегла, де минулого сезону провів 29 матчів, допомагаючи команді повертатися до елітного дивізіону Єгипту. До цього він виступав за Петроджет та Аль-Меррейх. Бонга також виступав у складі національної збірної Єгипту.

Боротьба з хворобою розпочалась із серйозних проблем із травленням і печінкою, згодом розвинулась жовтяниця, і стан Бонги стрімко погіршився. Попри зусилля лікарів, врятувати його не вдалося.

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