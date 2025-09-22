Уже в першому таймі було забито п’ять голів. Однак ця половина зустрічі запам’яталася й трагічним епізодом: Кирюханцев зліва подав на дальню, де Супряга замкнув головою, але під час падіння отримав серйозну травму – Владислава винесли на ношах зі зламаною рукою. Гол став для нього першим із вересня 2020 року.

Епіцентр та Кривбас влаштували божевілля у Тернополі – 9 м'ячів і важка травма Супряги після гола, якого чекали 5 років

У другому таймі команди забили ще по два м’ячі, тож у підсумку перемогу здобув Кривбас з рахунком 5:4. Дев’ять голів у одному матчі – другий за всю історію результат у чемпіонатах України. Раніше такий показник фіксувався ще у дев’яти матчах. Рекорд результативності – 10 голів за поєдинок.

ЛНЗ мінімально переміг Рух – Пономарьов продовжив рекордну програшну серію своєї колишньої команди