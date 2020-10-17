Чемпіонат U-21, 6-й тур

Рух U-21 – Динамо U-21 – 3:1

Голи: Харжевський, 38, 40, Притула, 59 – Надольський, 50

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Господарям вдалось стримати стартовий натиск киян і ближче до середини тайму перевести гру в центр поля. Ключовими стали дві фатальні помилки Динамо наприкінці першої сорокап'ятихвилинки. Спочатку кияни не втримали Харжевського, який після кутового головою переправив м'яч у сітку, а через хвилину з його ударом не впорався голкіпер "біло-синіх" Руслан Нещерет, випустивши сферу з рук в ворота після дального удару.

По перерві Надольський один м'яч відквитав, але майже одразу Притула зі стандарту відновив відрив до двох голів. Ця поразка стала першою для Динамо U-21 у цьому сезоні. Так само як і першими стали голи для Нещерета: до цього у п'яти матчах кіпер тримав свої ворота на замку, а різниці забити і пропущених голів становила 22:0.

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