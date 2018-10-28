Жахіття Ярмоленка та Мессі, мадридська руїна, фантастична Борусія та скандальний Моурінью: головні підсумки євровікенду

"Футбол 24" розповідає про найбільш знакові події європейського футбольного вікенду.

Жахіття Ярмоленка та Мессі

Андрій Ярмоленко та Лео Мессі – головні жертви євровікенду та справжні брати по нещастю. Обоє впали на рівному місці, обоє зазнали мотороших травм, обоє вибули на тривалий термін. Спочатку лихо спіткало українського вінгера, який змушений був покинути поле вже у першому таймі матчу проти Тоттенхема. Ярмоленко довго не міг "намацати" своєї гри, а після першої ж більш-менш серйозної комбінації з партнерми був підкошений якоюсь невидимою силою. Намагаючись пробити по воротах Льоріса, лідер збірної України невдало наступив на газон та підвернув ногу.

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Усю серйозність пошкодження Андрія одразу видали його міміка та жести – він у відчаї корчився від болю та ледь не пустив сльозу. Фанати Вест Хема майже у мертвій тиші спостерігали за муками Ярмоленка, а потім провели його гучними оплесками. Вже після матчу британські ЗМІ підтвердили найгірші побоювання – українець, найпевніше, порвав ахіллове сухожилля. Поки залишилось отримати лише офіційне підтвердження діагнозу, який може залишити екс-капітана Динамо без футболу до кінця сезону.

На відміну від Ярмоленка Лео Мессі перед тим, як зазнати перелому руки, встиг принести Барселоні важливу перемогу над Севільєю. Аргентинець за якихось 13 хвилин знищив "рохібланкос", які підходили до центрального матчу 9 туру Прімери у статусі лідера. Спочатку Лео асистував Коутінью, а згодом подвоїв перевагу "блаугранас" фірмовив обвідним ударом з лінії штрафного. Мессі грав з великим бажанням, але був змушений покинути поле через абсурдне падіння. У боротьбі з "Мудо" Васкесом лідер Барси зламав руку та пропустить щонайменше три тижні.

Мессі, зокрема, не допоможе Барселоні у Ель Класіко та двох суперважливих матчах каталонського гранда проти Інтера. Поки аргентинець оговтуватиметься від пошкодження, Ернесто Вальверде здаватиме іспит на "мессізалежність". Чи існує на Камп Ноу життя після Лео? Відповідь отримаємо вже зовсім скоро...

Мадридська руїна

Поки фанати Барселони оплакують травму Мессі, прихильниким Реала страждають від гри своєї команди під керівництвом Хулена Лопетегі. Цього разу чинного володаря трофею Ліги чемпіонів присоромив скромний Леванте. Команда Пако Лопеса розібралась з мадридцями за стартові 13 хвилин, забивши два голи. "Вершкові" мали практично весь матч, щоб створити камбек, але обмежились лише одним влучним ударом у виконанні Марсело. Таким чином Реал продовжив свою сумну серію у Прімері до чотирьох поєдинків без перемог. 14 очок після 9-ти турів та 7-ме (!) місце у турнірній тблиці – чогось схожого на цьому відрізку турнірної дистанції з Мадридом не траплялось 17 років.

Чому Реал не звільняє Лопетегі, хоча переживає одну з найчорніших серій в історії – Перес знайшов несподіваний варіант

Marca пише, що королівський клуб лежить у руїнах та вже називає потенційних наступників Лопетегі. На рішення Флорентіно Переса щодо баскського фахівця начебто з особливим хвилюванням очікують два екс-гравці Реала – Сантьяго Соларі та Гуті. Перший наразі тренує дубль "вершкових", а другий працює помічником головного тренера Бешикташа.

Флорентіно роздумує над майбутнім Лопетегі, у турнірній таблиці Ла Ліги Реал вже випереджають такі команди, як Вальядолід та Еспаньйол. Лише за місяць Мадрид пройшов шлях від переможця Ліги чемпіонів до середняка чемпіонату Іспанії.

Скандальне повернення Моурінью на Стемфорд Брідж

Наставник Манчестер Юнатед став головним хедлайнером 9 туру АПЛ. Моурінью був дуже близьким до перемоги над своєю колишньою командою (2:2), але запам'ятався, насамперед, сутичкою з помічником Мауріціо Саррі. "Особливий" повівся на провокацію 36-річного італійця, якого був готовий пошматувати прямісінько на Стемфорд Брідж. А вже після матчу португальський фахівець демонстративно показував три пальці фанатам Челсі. Мовляв, не забувайте, що саме я тричі робив вас чемпіонами.

Челсі – Манчестер Юнайтед: перевтілення "червоних дияволів" та непереможний "Саррібол"

It all kicked off on the touchline after Ross Barkley's late equalizer. Rebecca Lowe, Kyle Martino and Robbie Mustoe take us through the incident and get Jose Mourinho's and Maurizio Sarri's reactions. pic.twitter.com/MSWPW5tF9y — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) 21 жовтня 2018 р.

Відзначимо, що Мауріціо Саррі продовжив свою безпрограшну серію в АПЛ. Екс-наставник Наполі досі не відчував гіркоти поразки у елітному англійському дивізіоні. Хоча, нічия з Манчестер Юнайтед коштувала "пенсіонерам" втрати лідерства. Перемоги Сіті та Ліверпуля відкотили лондонців на третю сходинку.

Дебютна осічка Ювентуса та черговий гол Роналду

Це сталося. "Стара Синьйора" вперше у сезоні втратила очки. Команда Макса Аллегрі досить несподівано спіткнулась на середняку Серії А Дженоа, та ще й на власному полі. Кріштіану Роналду виграв бомбардирську дуель у найкращого снайпера першості Кшиштофа Пйонтека, а ось партнери відверто підвели португальця. Після результативної нічиєї з "грифонами" туринці вже не можуть так спокійно почуватись на вершині турнірної таблиці – Наполі поступається їм лише 4-ма очками. До слова, Кріштіану Роналду встановив унікальний рекорд результативності. Португалець – перший, кому вдалось забити 400 голів у топових європейських чемпіонатах. Легенда триває, а десь у Мадриді слізно кусає лікті Флорентіно Перес...

Cristiano's 400 League goals (Europe's top 5 leagues) : pic.twitter.com/8igjizKxX3 — Cristiano Ronaldo (@TeamCRonaldo) 21 жовтня 2018 р.

А ось центральний матч Серії А завершився драматичною перемогою Інтера над Міланом. У дербі панувало більше боротьби, ніж якісного футболу, а долю протистояння вирішив гол Мауро Ікарді на останніх хвилинах компенсованого часу. Якщо команда Спалетті підібралась до групи лідерів, то "россоенері" знову відверто провалюють сезон – 12 позиція та 12 пунктів. Схоже, Дженнаро Гаттузо може потрохи пакувати валізи...

Обережно, Борусія йде по вашу душу

7:0, 4:2, 4:3, 4:0... Люсьєн Фавр повернув стару добру Борусію, яка не лише перемагає, але й веселиться на футбольному полі. Свою феєричну серію у Бундеслізі "джмелі" продовжили погромом Штутгарта. "Шваби" протримались рівно три хвилини, пропустивши від сенсаційного Санчо. Вже традиційно не залишився без гола й Пако Алькасер, який відзначився 7-м влучним пострілом у сезоні. Щоправда, лідерство у бомбардирських перегонах іспанець змушений ділити з 20-річним форвардом Айнтрахта Лукою Йовічем, який оформив пента-трик (!) у ворота Фортуни.

Баварія нарешті перервала свою чорну смугу перемогою над Вольфсбургом, а Шальке Євгена Коноплянки поступився Вердеру. Українець попри похвалу з боку німецьких ЗМІ провів весь матч на лаві запасних. Поки Доменіко Тедеско ігнорує українця, гельзенкірхенці все більше відчувають запах другої Бундесліги. 6 очок та 16 місце – далеко не той результат, на який очікували від учасника Ліги чемпіонів.

Borussia Dortmund have scored 4️⃣ goals in 4️⃣ consecutive @Bundesliga_EN games for the first time in club history.



@BVB pic.twitter.com/MxdPzTGf4o — B/R Football (@brfootball) 20 жовтня 2018 р.

Париж знову громить, а Неймар вже в Барселоні

Команді Томаса Тухеля можна вручати чемпіонські медалі прямо зараз. 10 матчів, 10 перемог та 8 пунктів переваги над найближчим переслідувачем Ліллем. ПСЖ настільки переважає суперників, що може собі дозволити грати навіть без Неймара. Коли Париж трощив Ам'єн з рахунком 5:0, бразилець розгулював Барселоною разом зі своїм партнером по "селесао" Артуром. Черговий натяк на можливе повернення у "більше ніж клуб"? Поки що Неймар обмежуються лише саркастичиними "смайликами".