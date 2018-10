Жахіття Ярмоленка та Мессі, мадридська руїна, фантастична Борусія та скандальний Моурінью: головні підсумки євровікенду

"Футбол 24" розповідає про найбільш знакові події європейського футбольного вікенду.

Жахіття Ярмоленка та Мессі

Андрій Ярмоленко та Лео Мессі – головні жертви євровікенду та справжні брати по нещастю. Обоє впали на рівному місці, обоє зазнали мотороших травм, обоє вибули на тривалий термін. Спочатку лихо спіткало українського вінгера, який змушений був покинути поле вже у першому таймі матчу проти Тоттенхема. Ярмоленко довго не міг "намацати" своєї гри, а після першої ж більш-менш серйозної комбінації з партнерми був підкошений якоюсь невидимою силою. Намагаючись пробити по воротах Льоріса, лідер збірної України невдало наступив на газон та підвернув ногу.

Усю серйозність пошкодження Андрія одразу видали його міміка та жести – він у відчаї корчився від болю та ледь не пустив сльозу. Фанати Вест Хема майже у мертвій тиші спостерігали за муками Ярмоленка, а потім провели його гучними оплесками. Вже після матчу британські ЗМІ підтвердили найгірші побоювання – українець, найпевніше, порвав ахіллове сухожилля. Поки залишилось отримати лише офіційне підтвердження діагнозу, який може залишити екс-капітана Динамо без футболу до кінця сезону.

На відміну від Ярмоленка Лео Мессі перед тим, як зазнати перелому руки, встиг принести Барселоні важливу перемогу над Севільєю. Аргентинець за якихось 13 хвилин знищив "рохібланкос", які підходили до центрального матчу 9 туру Прімери у статусі лідера. Спочатку Лео асистував Коутінью, а згодом подвоїв перевагу "блаугранас" фірмовив обвідним ударом з лінії штрафного. Мессі грав з великим бажанням, але був змушений покинути поле через абсурдне падіння. У боротьбі з "Мудо" Васкесом лідер Барси зламав руку та пропустить щонайменше три тижні.

Мессі, зокрема, не допоможе Барселоні у Ель Класіко та двох суперважливих матчах каталонського гранда проти Інтера. Поки аргентинець оговтуватиметься від пошкодження, Ернесто Вальверде здаватиме іспит на "мессізалежність". Чи існує на Камп Ноу життя після Лео? Відповідь отримаємо вже зовсім скоро...

Мадридська руїна

Поки фанати Барселони оплакують травму Мессі, прихильниким Реала страждають від гри своєї команди під керівництвом Хулена Лопетегі. Цього разу чинного володаря трофею Ліги чемпіонів присоромив скромний Леванте. Команда Пако Лопеса розібралась з мадридцями за стартові 13 хвилин, забивши два голи. "Вершкові" мали практично весь матч, щоб створити камбек, але обмежились лише одним влучним ударом у виконанні Марсело. Таким чином Реал продовжив свою сумну серію у Прімері до чотирьох поєдинків без перемог. 14 очок після 9-ти турів та 7-ме (!) місце у турнірній тблиці – чогось схожого на цьому відрізку турнірної дистанції з Мадридом не траплялось 17 років.

Marca пише, що королівський клуб лежить у руїнах та вже називає потенційних наступників Лопетегі. На рішення Флорентіно Переса щодо баскського фахівця начебто з особливим хвилюванням очікують два екс-гравці Реала – Сантьяго Соларі та Гуті. Перший наразі тренує дубль "вершкових", а другий працює помічником головного тренера Бешикташа.

Флорентіно роздумує над майбутнім Лопетегі, у турнірній таблиці Ла Ліги Реал вже випереджають такі команди, як Вальядолід та Еспаньйол. Лише за місяць Мадрид пройшов шлях від переможця Ліги чемпіонів до середняка чемпіонату Іспанії.

Скандальне повернення Моурінью на Стемфорд Брідж

Наставник Манчестер Юнатед став головним хедлайнером 9 туру АПЛ. Моурінью був дуже близьким до перемоги над своєю колишньою командою (2:2), але запам'ятався, насамперед, сутичкою з помічником Мауріціо Саррі. "Особливий" повівся на провокацію 36-річного італійця, якого був готовий пошматувати прямісінько на Стемфорд Брідж. А вже після матчу португальський фахівець демонстративно показував три пальці фанатам Челсі. Мовляв, не забувайте, що саме я тричі робив вас чемпіонами.

It all kicked off on the touchline after Ross Barkley's late equalizer. Rebecca Lowe, Kyle Martino and Robbie Mustoe take us through the incident and get Jose Mourinho's and Maurizio Sarri's reactions. pic.twitter.com/MSWPW5tF9y