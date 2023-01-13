Півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Беек у нинішньому сезоні більше не з'явиться на футбольному полі.

Головний тренер манкуніанців Ерік тен Хаг підтвердив, що сезон для нідерландського хавбека Донні ван де Беека завершений через травму коліна, яку він отримав у матчі проти Борнмута.

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"Так, це травма коліна. У довгостроковій перспективі все виглядає дуже добре – ван де Беек повернеться на початку наступного сезону. Але до кінця цього – він вибув. Це завжди дуже розчаровує", – цитує тен Хага офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Було сподівання, що Ван де Беек зможе провести цей сезон під керівництвом тен Хага, який працював разом з ним в Аяксі, і вийти на новий рівень. Однак півзахисник, за якого свого часу платили 45 мільйонів фунтів, провів лише 10 матчів.

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