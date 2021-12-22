Француз перебуває під арештом ще від серпня. Судовий розгляд мав відбутися на початку 2022 року, але буде перенесений на пізнішу дату.

"Ви будете нас поважати!" – медіа сплутали Ферлана та Едуара Менді з Бенжаменом, якого звинувачують в зґвалтуванні

Річ у тому, що в справі Бенжамена Менді з'явилися нові обставини. Його звинуватили вже у сьомому зґвалтуванні, повідомляє Sky Sports. Наразі футболіста звинувачують у восьми злочинах проти п'яти різних жінок, у тому числі у семи випадках зґвалтування чотирьох жінок.

До слова, Манчестер Сіті відсторонив свого гравця від тренувального процесу та утримується від будь-яких коментарів на час розгляду справи. У минулому сезоні Менді провів 20 матчів, записавши до свого активу 2 голи та асист.

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