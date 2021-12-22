Жахіття Менді тривають – французу висунули вже сьоме звинувачення у зґвалтуванні
Справи захисника Манчестер Сіті Бенжамена Менді стали ще складнішими.
Француз перебуває під арештом ще від серпня. Судовий розгляд мав відбутися на початку 2022 року, але буде перенесений на пізнішу дату.
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Річ у тому, що в справі Бенжамена Менді з'явилися нові обставини. Його звинуватили вже у сьомому зґвалтуванні, повідомляє Sky Sports. Наразі футболіста звинувачують у восьми злочинах проти п'яти різних жінок, у тому числі у семи випадках зґвалтування чотирьох жінок.
До слова, Манчестер Сіті відсторонив свого гравця від тренувального процесу та утримується від будь-яких коментарів на час розгляду справи. У минулому сезоні Менді провів 20 матчів, записавши до свого активу 2 голи та асист.
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