Байєр залишився без одного з ключових гравців після міжнародної паузи на збірні.

Нападник збірної Нігерії та Байєра Віктор Боніфейс отримав травму під час відбіркового матчу ЧС-2026 проти Руанди (1:2). Нігерійська футбольна федерація підтвердила, що у гравця травма стегна.

Барселона готується до божевільних трансферів – лідер Байєра, вередлива зірка Мілана і кривдник Реала подають сигнали

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, у форварда розрив м'яза стегна, і цього року він більше не зіграє за Байєр. Минулого сезону гравець пошкодив пах під час тренування у збірній Нігерії, внаслідок чого пропустив Кубок Африки. Історія може повторитися, оскільки невідомо, чи зможе Боніфейс відновитися до старту турніру.

Віктор – найкращий бомбардир Байєра в Бундеслізі. У поточній кампанії він забив шість голів у 10 матчах.

Забудьте про Холанда! Дьокереш переписує рекорди бомбардирів, засмутив одного українця, але потрапив на гачок у Лісабоні