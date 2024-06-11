Пресслужба збірної Нідерландів повідомила, що півзахисник Аталанти Тьон Копмейнерс отримав травму на розминці перед товариським матчем з Ісландією. У зв'язку з цим 26-річний гравець не зможе зіграти на чемпіонаті Європи.

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Оскільки "ораньє" втратили не тільки Копмейнерса, а і Френкі де Йонга, то Рональд Куман вирішив довикликати у команду Іана Маатсена. Півзахисник провів сезону 2023/24 у складі Борусії, а права на нього належать Челсі, де виступає Михайло Мудрик.

Збірна Нідерландів проведе перший матч на чемпіонаті Європи 16 червня проти команди Польщі.

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