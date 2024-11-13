У наставника Барселони Гансі Фліка величезні кадрові проблеми, які погіршилися під час міжнародної паузи.

Ансу Фаті отримав травму під час тренування в середу, 13 листопада. Він пошкодив м'яз задньої поверхні стегна на правій нозі. Про це повідомляє офіційний сайт Барселони.

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Фаті став 10-м гравцем, який потрапив до лазарету "кулес". Ансу зіграв за "блаугранас" у цьому сезоні у семи матчах, але результативними діями не відзначився.

Наразі у списку травмованих перебувають Ламін Ямаль, Роберт Лєвандовскі, Форт, Араухо, Крістенсен, Гарсія, Торрес, тер Штеген та Берналь.

Нагадаємо, що Барселона наразі очолює турнірну таблицю Ла Ліги з 33 балами. Реал відстає на шість пунктів. У наступному турі "кулес" зіграють проти Сельти.

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