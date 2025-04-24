В Еквадорі злочинці здійснили напад на будинок футболіста місцевого клубу Емелек Джексона Родрігеса, повідомляє Corriere dello Sport.

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Кримінальна група викрала дружину та дитину футболіста в Ґуяакілі після того, як пограбувала будинок, де вони мешкали. Сам футболіст зараз перебуває під захистом поліції.

"Вони увійшли в будинок Родрігеса вранці в середу, застосувавши силу, і, окрім крадіжки різних предметів і грошей, також викрали дружину і сина футболіста", – заявив речник правоохоронців.

Додамо, що у січні 2024 року президент Еквадору Даніель Нобоа оголошував надзвичайний стан через збройний конфлікт між бандами в регіоні.

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