27-річний німець та "ротен" пролонгували співпрацю. Нова угода розрахована до літа 2026 року, інформує пресслужба клубу.

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Серж щасливий, що продовжив контракт: "Я багато думав про те, чого хочу найближчими роками, і зробив висновок, що прагну залишитись у Баварії, виграти тут знову усе, зокрема ЛЧ. Особливим є відчуття, що можу грати зі своїми друзями на найвищому рівні. У жодному клубі я б цього не відчував. Жага великих титулів нікуди не зникла".

Нагадаємо, Гнабрі одягає червону футболку з 2017 року. Загалом він встиг провести за "ротен" 171 поєдинок (64 голи й 40 асистів), з яких 45 – минулого сезону. Також в активі Сержа 12 трофеїв.

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