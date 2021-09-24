Атлетіко Паранаенсе та Аваї досягли домовленості щодо умов переходу Жадсона. Оренда розрахована до кінця року, повідомляє прес-служба "біло-синіх".

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Варто зауважити, що на момент завершення оренди Жадсон стане вільним агентом. Його головне завдання – допомогти своїй новій команді вийти в елітний дивізіон чемпіонату Бразилії.

До слова, після двох третин сезону Аваї на чотири очки відстає від зони, яка гарантує підвищення у класі. Окрім того, капітаном команди є ще одна колишня зірка УПЛ – екс-захисник Динамо Бетао.

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