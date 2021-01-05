Бразилець підтримує дружні стосунки з головним тренером Руха Іваном Федиком.

Жадсон: Вболіваю за Луческу, але не за Динамо

"Іван вийшов з командою в УПЛ. Клуб росте і розвивається, тренер теж прогресує. Він для мене дуже перспективний. Я вболіваю за цей клуб і цього наставника. Чи піду в Рух, щоб зіграти проти Шахтаря і Динамо Луческу? Зараз я граю в Бразилії, але допускаю, що в майбутньому ми можемо попрацювати разом", – зізнався Жадсон у ефірі програми Бомбардир.

Нагадаємо, хавбек виступав у Шахтарі з 2005 по 2011 роки і за цей час став з "гірниками" п'ятиразовим чемпіоном України, дворазовим володарем Кубка та Суперкубка України та завоював з донецькою командою Кубок УЄФА. Наразі 37-річний бразилець захищає кольори Атлетіко Паранаенсе.

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