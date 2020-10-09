37-річний бразилець ще на початку березня покинув Корінтіанс і відтоді перебував у статусі вільного агента. Новим клубом Жадсона став Атлетіко Паранаенсе. Контракт розрахований до кінця поточного сезону.

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Відзначимо, що таким чином Жадсон оформив повернення у свій рідний клуб. Саме в Атлетіко він отримав футбольну освіту, і в січні буде рівно 16 років, як він перебрався з цієї команди у донецький Шахтар. Тоді "гірники" заплатили бразильцям 5 млн євро.

"Я дуже вдячний Богу за все, що він мені дав. Мені вдалося виграти титули і зіграти за збірну Бразилії. Але завжди мріяв повернутися. Я здійснюю цю мрію, і я повинен подякувати клубу. Я прийшов показувати результат, а не прогулятися", – сказав Жалсон.

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