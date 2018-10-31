Жабченко: Можливо, Шахтарю вже досить вигравати Кубок України

Екс-гравець "біло-синіх" Ігор Жабченко поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Кубка України Минай – Динамо.

"Вражає ажіотаж навколо цього матчу. Господарі поля навіть трибуни добудовують. Динамо, гадаю, доведеться непросто, адже Друга ліга в цьому Кубку рулить.

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Не думаю, що тренерський штаб "біло-синіх" буде експериментувати з кадрами. Динамо необхідно вигравати і не псувати собі нерви, не доводити справу до пенальті... Мені здається, кияни можуть виставити склад, який потім вийде і на поєдинок з Шахтарем. Не потрібно боятися травм, тому що, якщо будеш про них думати, точно щось трапиться.

Для Миная і його уболівальників приїзд Динамо стане святом, а киянам ця гра потрібна для більшої впевненості, для куражу. Тому їм слід налаштовуватися на вікторію з рахунком 3:0 або 4:0, не менше. Уявляєте, що буде, якщо Минай виграє або "гірники" програють? Може, вже досить Шахтарю Кубок України вигравати?", – цитує Жабченка Команда№1.

Матч 1/8 фіналу Кубка України між Минаєм та Динамо відбдеться сьогодні. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 14 годині.

Минай – Динамо: матч Кубка України транслюватимуть лише в YouTube