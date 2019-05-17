"Зголи той жах, що у тебе на голові", – Бекхем розповів про стосунки з легендарним сером Алексом

Культовий гравець збірної Англії Девід Бекхем поділився спогадами про свою співпрацю з Алексом Фергюсоном.

Різні погляди хавбека та шотландського менеджера на моду часто ставали причиною сварок.

"Це сталося перед матчем за Суперкубок у 2000-му році. Я попрямував в роздягальню, а сер Алекс тоді ще не бачив мій ірокез. Я дуже боявся показати йому свою зачіску. За день до гри я тренувався в шапці, обідав в шапці, снідав в шапці і їхав на стадіон теж в шапці.

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Потім, коли ми вже переодягалися для гри, я зняв шапку. Сер Алекс тут же сказав: "Іди і зголи те, що у тебе на голові". Я засміявся у відповідь, але він додав: "Ні, я серйозно. Іди і голи". Мені довелося знайти машинку і голитися прямо на Уемблі. Тренер завжди правий", – наводить слова Бекхема Daily Mail.

Стосунки між Фергюсоном і головним секс-символом футбольної Англії ніколи не були ідеальними. Саме через розбіжності з тренером Бекхем покинув Манчестер Юнайтед у 2003 році.

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