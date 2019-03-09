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Зеєдорф може замінити Соларі у Реалі

16:14 526 Читать на русском
Зеєдорф може замінити Соларі у Реалі
Кларенс Зеєдорф /фото з відкритих джерел

Головний тренер збірної Камеруну Кларенс Зеєдорф може повернутись до клубної тренерської діяльності.

Керівництво "галактікос" розглядає можливість тимчасового призначення на посаду головного тренера Реала Кларенса Зеєдорфа, стверджує AS.

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Нідерландський фахівець потрапив до списку кандидатів, які можуть негайно замінити Сантьяго Соларі та тимчасово очолити команду, поки керівництво не знайде нового головного тренера.

Зеєдорф був свідком розгромною поразки "галактікос" від Аякса у плей-офф Ліги чемпіонів. Після цього він повечеряв у компанії членів ради директорів мадридського клубу. Також у Кларенса була можливість поспілкуватися з Флорентіно Пересом, який цікавився розвитком його тренерської кар'єри.

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Після зустрічі Зеєдорф потрапив до шорт-листа наставників, які можуть замінити нинішнього наставника Реала Сантьяго Соларі та допрацювати з командою до завершення поточного сезону.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Флорентіно Перес Трансфери Реал Мадрид Кларенс Зеєдорф Кларенс Зеєдорф Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі
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