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Зеньов згадав найкращі матчі у складі Карпат: легендарна битва з командою Клоппа – у топі

00:27 192 Читать на русском
Зеньов згадав найкращі матчі у складі Карпат: легендарна битва з командою Клоппа – у топі
Сергій Зеньов / Delfi

Колишній нападник львівських Карпат Сергій Зеньов виділив два матчі, які йому найбільше запам'яталися у складі "зелено-білих".

"Пригадуються божевільні за напруженням домашні поєдинки Ліги Європи з Галатасараєм і дортмундською Борусією. У першому з них сюжет був неймовірний: ми пропустили м'яч на 90-й хвилині, а на 92-й, зрівнявши рахунок, вийшли в груповий етап турніру. А в другому по ходу матчу програвали 0:2, потім вели в рахунку 3:2, але в підсумку все ж поступилися 3:4 команді Юргена Клоппа – одного з найкращих тренерів в сучасному футболі. Та Борусія була однією з найсильніших команд в історії німецького клубу.

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Згадуючи той сезон, розумієш: сильний був час! В Україні тоді був сильний чемпіонат, і було подвійно приємно, що Карпати протягом двох років входили у ньому в першу п'ятірку і грали в Лізі Європи. Львів'янам було почесно фінішувати у верхній частині таблиці, слідом за провідною четвіркою – Шахтарем, Динамо, Металістом і Дніпром. Сильні за рівнем були і ще шість-сім команд, що розташовувалися під ними. Пам'ятається, тоді у Львові була висока відвідуваність, адже в цьому місті завжди любили і люблять футбол. Що й казати, незабутній був час", – цитує Зеньова UA-Футбол.

Нагадаємо, гравець збірної Естонії виступав за Карпати з 2008-го по 2014-й рік. За львівський клуб Зеньов зіграв 136 матчів та забив 21 гол. Зараз 30-річний футболіст захищає кольори казахського Шахтаря.

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Теги
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