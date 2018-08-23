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Зеніт відігрувався після чотирьох голів, Барселона – після п'яти: Демченко оцінив шанси Динамо пройти Аякс

18:51 151 Читать на русском
Зеніт відігрувався після чотирьох голів, Барселона – після п'яти: Демченко оцінив шанси Динамо пройти Аякс
Андрій Демченко / фото: Денис Руденко

Колишній півзахисник Аякса Андрій Демченко вважає, що у київського Динамо є шанси на загальний успіх в протистоянні голландським клубом у раунді плей-офф Ліги чемпіонів.

"Не дивно, що Аякс потужно почав матч. Команда грала при рідних трибунах. Вони завжди в домашніх стінах намагаються грати в атакувальний футбол.

Динамо припустилося низки помилок. Крайній захисник і опорний хавбек не розібралися, хто повинен був грати щільніше. Не можна, звичайно, було допускати, щоб в штрафну пройшла така націлена передача.

Аякс – Динамо – 3:1 – відео голів та огляд матчу

У футболі немає нічого неможливого. Зеніт відігрувався після чотирьох голів, Барселона – після п'яти. Все може бути. Команда повинна зібратися, хоча буде важко. Аякс вже знає стиль гри Динамо.

Хацкевичу доведеться придумати щось неможливе, щоб здивувати гостей, змусити грати їх без м'яча і притиснутися до свого штрафного майданчика. Тут уже потрібен на гру план з гостроатакувальним футболом", – цитує Демченка Команда №1.

Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, перші матчі

Аякс - Динамо: Середа 22 серпня 2018

Аякс
Матч завершено
3 : 1
Динамо
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Теги
Ліга чемпіонів Аякс - Динамо Динамо Динамо Андрій Демченко Андрій Демченко
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