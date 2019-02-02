Зеніт заявив Ракицького на плей-офф Ліги Європи

Пітерський Зеніт подав список з гравців, які можуть взяти участь у матчах плей-офф Ліги Європи.

Серед футболістів, яких Зеніт заявив для участі у другому за престижністю клубному євротурнірі, є і український захисник Ярослав Ракицький.

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До слова, у 1/16 фіналу Ліги Європи пітерський клуб зустрінеться з Фенербахче, матчі відбудуться 12-го та 21-го лютого.

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Нагадаємо, Ракицький перейшов у Зеніт з донецького Шахтаря та підписав контракт на 3,5 року. За неофіційною інформацією, трансфер центрбека обійшовся Зеніту у 15 мільйонів євро – 10 отримав Шахтар, а також 5 сам Ярослав. Крім того, зарплатня українця у пітерському клубі складає 2,5 мільйони євро на рік.