Зеніт зацікавився Кадаром, – російський журналіст

Оборонець Динамо Тамаш Кадар потрапив до сфери зацікавлень російського клубу.

Журналіст Нобель Арустамян повідомив, що Зеніт зацікавлений у послугах угорського футболіста.

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"У число кандидатів на те, щоб підсилити склад "синьо-біло-блакитних", входить угорський захисник київського Динамо Тамаш Кадар.

Клуб з Санкт-Петербурга досить серйозно придивляється до цього гравця. Зеніт хоче купити лівоногого захисника, оскільки є ймовірність, що головний тренер Сергій Сємак буде грати за схемою з трьома центральними захисниками", – розповів Арустамян в своїй програмі "Секретні матеріали".

Динамо – Вікторія Пльзень: пряма відеотрансляція

Нагадаємо, Кадар разом з Динамо зараз знаходиться на зборі в Австрії, де готується до нового сезону. Відзначимо, сьогодні "біло-сині" проведуть контрольний поєдинок проти Вікторії Пльзень.