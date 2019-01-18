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Зеніт запропонував Шахтарю 10 млн євро за Ракицького, – ЗМІ

15:15 682 Читать на русском
Зеніт запропонував Шахтарю 10 млн євро за Ракицького, – ЗМІ
Ярослав Ракицький / соцмережі

Зеніт Санкт-Петербург веде з Шахтарем переговори щодо захисника Ярослава Ракицького і пропонує 10 млн євро.

Захисник Шахтаря та збірної України Ярослав Ракицький може продовжити кар'єру в чемпіонаті Росії. Зеніт пропонує "гірникам" 10 млн євро, повідомляє російське видання Чемпіонат.

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Раніше повідомлялось про переговори Шахтаря з російським клубом щодо футболіста. Влітку петербуржці хотіли придбати захисника Динамо Тамаша Кадара.

"Синьо-біло-блакитні" після 17 турів лідирують в турнірній таблиці РПЛ, набравши 34 пункти, при цьому команда програла 3 останніх матчі з 4, впритул підпустивши Краснодар, у якого на 1 пункт менше.

Варто відзначити, що у останніх матчах осінньої частини сезону Ракицький не завжди з'являвся на полі. Зокрема, захисник пропустив поєдинок проти Ліона в Лізі чемпіонів, а також матч проти Ворскли у чемпіонаті, а в зустрічі проти Динамо був замінений у другому таймі.

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