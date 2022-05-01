Вже колишня команда Ярослава Ракицького вирішила "попіклуватись" про своїх екс-гравців, серед яких і українець.

Напередодні Зеніт обіграв Локомотив із рахунком 3:1 та достроково став чемпіоном країни-окупантки. Цей тріумф для пітерців є четвертим поспіль.

"Пішли нах*р, я їду": Ракицький гаряче попрощався з партнерами по Зеніту

Як інформують російські "ЗМІ", клуб вирішив відправити золоті медалі навіть тим футболістам, які покинули команду під час поточної кампанії. Нагороди через посередників чи напряму мають отримати Ярослав Ракицький (Шахтар), Сердар Азмун (Байєр) та Еммануель Маммана (Рівер Плейт).

Нагадаємо, в РПЛ 2021/22 Ракицький провів 15 поєдинків, відзначившись голом та чотирма асистами. Менш ніж за тиждень після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він достроково припинив співпрацю з клубом із Санкт-Петербурга, після чого потренувався з Металістом й повернувся у Шахтар.

Що робити з Ярославом Ракицьким?