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Зеніт не збирається платити за Ракицького більше 10 мільйонів євро, – ЗМІ

12:22 1039 Читать на русском
Зеніт не збирається платити за Ракицького більше 10 мільйонів євро, – ЗМІ
Ярослав Ракицький / Фото ФК Шахтар

Пітерський Зеніт намагається скинути ціну на захисника Шахтаря Ярослава Ракицького.

Зеніт не хоче платити за оборонця Шахтаря та збірної України більше 10 мільйонів євро. У пітерському клубі намагаються скинути ціну, говорячи про вік Ракицького, якому влітку виповниться 30 років, повідомляє Nevasport.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Шахтар отримає за свого захисника 14 мільйонів євро, а його трансфер у Зеніт просуває колишній капітан "гірників" Анатолій Тимощук.

Також у пресі лунала інформація, що Ракицький налаштований покинути Шахтар через Фонсеку та фанатів.

Теги
Шахтар Шахтар Трансфери Шахтаря Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Зеніт Зеніт Трансфери Зеніта
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