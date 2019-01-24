Зеніт не збирається платити за Ракицького більше 10 мільйонів євро, – ЗМІ

Пітерський Зеніт намагається скинути ціну на захисника Шахтаря Ярослава Ракицького.

Зеніт не хоче платити за оборонця Шахтаря та збірної України більше 10 мільйонів євро. У пітерському клубі намагаються скинути ціну, говорячи про вік Ракицького, якому влітку виповниться 30 років, повідомляє Nevasport.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Шахтар отримає за свого захисника 14 мільйонів євро, а його трансфер у Зеніт просуває колишній капітан "гірників" Анатолій Тимощук.

Також у пресі лунала інформація, що Ракицький налаштований покинути Шахтар через Фонсеку та фанатів.