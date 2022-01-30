Леверкузенський Байєр зможе розраховувати на форварда Сердара Азмуна вже у цьому сезоні.

Зеніт на своєму офіційному сайті повідомив про домовленість з німецьким клубом у зимове трансферне вікно.

Манчестер Юнайтед лідирує у боротьбі за таланта Байєра

Очікувалось, що Азмун переїде до Бундесліги лише в липні на правах вільного агента. Втім, 27-річний іранець мав конфлікт із Зенітом (нападнику навіть погрожували переведенням у дубль). Чемпіони Росії вирішили відпустити зірку вже зараз за скромну компенсацію – близько 3-4 млн євро за неофіційними даними.

Нагадаємо, 3 роки тому пітерці придбали Азмуна у Рубіна за 12 млн євро. Нападник провів за Зеніт 104 матчі та забив 62 м'ячі.

Автобіографія Озіла: коли змирився з поразкою Шахтарю у фіналі Кубка УЄФА і чому перейнявся ув'язненням Юлії Тимошенко